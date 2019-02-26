Первую очередь проблемного ЖК "Царицыно" планируют сдать под заселение в июне 2019 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Первая очередь проблемного жилого комплекса "Царицыно" в Москве, которая включает в себя 7 домов, планируется к сдаче под заселение в июне 2019 года, сообщил во вторник генеральный директор городского застройщика "Мосотделстрой № 1" Владимир Егоров.

"Вся первая очередь будет сдана под заселение в июне, это корпуса 1, 2, 3, 4, 5.2, 11, 12", - сказал Егоров на совещании рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы под председательством главы рабочей группы, депутата Госдумы Владимира Ресина.

Он уточнил, что большинство квартир будет сдано без чистовой отделки.

По словам Егорова, на сегодняшний день на стройке работают 960 строителей, работы ведутся по графику без отставания.

Замглавы Мосгосстройнадзора Анатолий Кравчук, присутствующий на совещании, в свою очередь назвал эти сроки оптимистичными и предложил для выполнения этого обещания увеличить число рабочих. Егоров ответил на это, что ресурсы на увеличение числа рабочих имеются.

Строительство второй очереди

Дома второй очереди ЖК "Царицыно" находятся в меньшей степени готовности, сообщил ТАСС Егоров по итогам совещания.

"Вторая очередь поделена на два этапа. Есть три корпуса в высокой готовности - порядка 70%, где полностью завершены все монолитные работы, стены, там нет только окон, внутренней инженерии и отделки. Это корпуса 23, 24, 25", - сказал Егоров.

Он уточнил, что эти три дома предполагается сдать под заселение в марте 2020 года.

Также, по словам Егорова, есть еще четыре корпуса второй очереди в очень низкой степени готовности. "Общая этажность их от 18 до 24 этажей. И все эти четыре корпуса построены на 4-5 этаже и даже ниже. И самое главное, что они даже не допроектированы", - рассказал руководитель компании-застройщика.

Он уточнил, в середине апреля 2019 года будет готов проект данных корпусов, к середине мая он выйдет из экспертизы. "Но, не дожидаясь экспертизы, мы уже можем начать работы. И подготовительные работы там уже начались", - отметил Егоров.

По его словам, предварительно ввод в эксплуатацию этих четырех корпусов планируется в конце 2021 года.

История проблемы

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году ГК "Настюша" с привлечением средств дольщиков. Совладелец предприятия Игорь Пинкевич с лета 2018 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Застройщик ЖК "Царицыно" заключил 4017 договоров долевого участия, по 3265 договорам обязательства не исполнены, так как строительство жилья было приостановлено.

Власти Москвы приняли решение достроить жилой комплекс за счет бюджетных средств. Для этого было необходимо в рамках процедуры банкротства передать объект новому застройщику, которым стал "Мосотделстрой № 1". Летом 2018 года Минстрой РФ одобрил нового застройщика.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд Московской области принял решение о передаче "Мосотделстрою № 1" объектов незавершенного строительства ЖК "Царицыно" и обязательств бывшего застройщика. В конце декабря прошлого года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права общей долевой собственности на объекты жилого комплекса.

По данным Москомстройинвеста, застройщик "Мосотделстрой № 1" получит право собственности на объекты проблемного жилого комплекса (ЖК) "Царицыно" в Москве в первом квартале текущего года.