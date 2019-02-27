Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию. "Правительству РФ совместно с Банком России принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее", - говорится в перечне поручений. Первый доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, далее - раз в полгода.

Глава государства также поручил обеспечить создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства. Доклад на эту тему должен быть представлен президенту до 1 июля 2019 года.

Помимо этого, президент поручил правительству и Центробанку к 1 июля 2019 года подготовить законопроект об "ипотечных каникулах".