Около 300 га федеральных земель передадут регионам на строительство жилья и инфраструктуры

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около 300 га неэффективно используемых федеральных земель будут переданы регионам для строительства жилья, инфраструктурных объектов и решения проблем обманутых дольщиков по итогам заседания правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ. Об этом говорится в сообщении вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, который возглавляет данную комиссию.

"В ходе заседания одобрена передача 12 участков неиспользуемых федеральных земель общей площадью 300 га субъектам Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, около 200 га будет передано Новосибирской области под строительство жилья и решение проблем обманутых дольщиков. Татарстан получит земли в Казани под возведение хосписа и строительство жилья для обманутых дольщиков. Также участок будет выделен Ростовской области на создание системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный", населенных пунктов Аксайского района и Новочеркасска.

Функции агента Российской Федерации по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель для жилищного или инфраструктурного строительства через механизм правительственной комиссии выполняет ДОМ.РФ.