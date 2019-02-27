Минстрой обсуждает с Росстатом новые критерии учета ветхого жилфонда

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минстрой России приступил к обсуждению изменений в системе статистического учета ветхого жилья. Об этом сообщил в среду журналистам на Всероссийском семинаре "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда" глава министерства Владимир Якушев.

"Статистика такой учет ведет, но к методике есть несколько вопросов. Мы уже встречались с новым руководителем Росстата, будем эти методики уточнять, наша задача - в течение 2019 года в этом плане навести порядок", - сказал он.

Министр добавил, что в рамках исполнения нацпроекта "Жилье и городская среда" министерство намерено разграничить понятия ветхого и аварийного жилфонда. Объективная статистика необходима для определения плана работы с обоими категориями недвижимости, пояснил Якушев.

Ранее сообщалось, что Минстрой занимается разработкой критериев, по которым жилые дома могут быть отнесены к аварийным и подлежать сносу или реконструкции. В проекте соответствующего постановления правительства говорится, что к таким критериям относятся аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций или здания в целом, создающее опасность обрушения, а также наличие кренов, которые могут вызвать потерю устойчивости здания. Дома с высокой степенью износа, но не отвечающие критериям аварийности, предлагается относить к ветхим. В настоящее время такое понятие в законодательстве отсутствует.

К ключевым задачам нацпроекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. Всего до 2024 года планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения с 2019 по 2021 год включительно.

Реализация нацпроекта рассчитана до 2024 года. Он состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.