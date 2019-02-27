Правительство в ближайшее время внесет в Госдуму законопроекты о доступности ипотеки

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ уже в ближайшее время направит в Госдуму законопроекты о расширении доступности ипотеки. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В ближайшее время будут внесены в парламент мероприятия по расширению доступности ипотеки. Подготовлены корректировки программы ипотечного кредитования семьи, в которых рождаются вторые и последующие дети в части распространения на весь период кредита льготной процентной ставкой", - сказал он.

Как отметил Силуанов, особые условия при этом будут предложены для Дальнего Востока. "Дополнительно предлагается для регионов Дальневосточного федерального округа установить не шестипроцентную, как у нас действует на территории Российской Федерации, а пятипроцентную льготную ставку для семей, имеющих детей", - сказал первый вице-премьер.

Чиновник добавил, что для семей, которые обслуживают ипотечный кредит, и в семьях, в которых родился третий и последующий ребенок, даны поручения о выплате 450 тыс. рублей. "Это произойдет уже с 1 января текущего года и такой возможностью до 2024 года, по оценкам, воспользуются около 200 тыс. семей", - сообщил он.

Ранее 27 февраля на официальном сайте президента РФ был опубликован перечень поручений Владимира Путина по реализации его послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года.

Перечень состоит из 13 пунктов, в которых даны поручения по оптимизации системы здравоохранения, строительства, социальной поддержки, в том числе в части социальных доплат неработающим пенсионерам. Ряд поручений касается поддержки отдельных категорий граждан при получении ипотеки, введения налоговых льгот, улучшения экологической ситуации, обеспечения прав предпринимателей в рамках ведения дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.