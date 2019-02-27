Щеголев: власти регионов должны усилить работу с застройщиками по эскроу-счетам

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти регионов Центрального федерального округа (ЦФО) должны усилить работу с застройщиками по переходу на эскроу-счета. Об этом сообщил полномочный представитель президента в округе Игорь Щеголев на семинаре-совещании в Воронеже с главами регионов ЦФО по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

С 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до момента ввода объекта в эксплуатацию. Само строительство предполагается вести за счет банковских кредитов.

"Вы должны работать с застройщиками, вы должны работать с вашей отраслью. Начинаем предельно конкретно работать с застройщиками и спрашивать их: если вы хотите пережить 1 июля, почему вы до сих пор не пошли в банк и не начали с ними работать. 1 июля будет уже поздно", - сказал он.

В конце 2018 года были одобрены поправки в законодательство о долевом строительстве, которые обязывают застройщиков перейти на работу по счетам эскроу с 1 июля 2019 года, даже по тем проектам, на которые уже получено разрешение на строительство. При этом для части проектов, соответствующих определенным критериям строительной готовности, сохранится возможность прямого привлечения средств дольщиков.