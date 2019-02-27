{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Щеголев: власти регионов должны усилить работу с застройщиками по эскроу-счетам

С 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать средства дольщиков напрямую

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти регионов Центрального федерального округа (ЦФО) должны усилить работу с застройщиками по переходу на эскроу-счета. Об этом сообщил полномочный представитель президента в округе Игорь Щеголев на семинаре-совещании в Воронеже с главами регионов ЦФО по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

С 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до момента ввода объекта в эксплуатацию. Само строительство предполагается вести за счет банковских кредитов.

"Вы должны работать с застройщиками, вы должны работать с вашей отраслью. Начинаем предельно конкретно работать с застройщиками и спрашивать их: если вы хотите пережить 1 июля, почему вы до сих пор не пошли в банк и не начали с ними работать. 1 июля будет уже поздно", - сказал он.

В конце 2018 года были одобрены поправки в законодательство о долевом строительстве, которые обязывают застройщиков перейти на работу по счетам эскроу с 1 июля 2019 года, даже по тем проектам, на которые уже получено разрешение на строительство. При этом для части проектов, соответствующих определенным критериям строительной готовности, сохранится возможность прямого привлечения средств дольщиков.

Теги
РоссияЩеголев, Игорь ОлеговичВоронежская область
Мосгосстройнадзор: работы на проблемном ЖК в Северном Чертанове идут на всех участках
Первую очередь объекта планируют завершить в конце 2019 года
Читать полностью