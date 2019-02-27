ДОМ.РФ планирует увеличить коллектив сервисного центра в Воронеже почти на 50% в 2019 году

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Единый институт развития в жилищной сфере планирует увеличить штат своего сервисного центра в Воронеже до 800 сотрудников в первом полугодии 2019 года. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

"Сервисный центр был запущен в 2018 году. Сейчас в нем работают 550 человек, численность будет расти дальше. Целевая численность к середине этого года - 800 человек", - сказал он журналистам.

Кроме того, ДОМ.РФ предложил ВЭБ.РФ создать в Воронеже единый центр сопровождения всех институтов развития, напомнил Федорко. "Если это предложение будет принято, это позволит создать более 700 дополнительных рабочих мест в Воронеже и повысить эффективность сопровождения процессов", - указал он.

По словам Федорко, перевод бэк-офиса в Воронеж позволил госкомпании оптимизировать свои затраты. При этом квалификация сотрудников ничем не уступает столичному персоналу, подчеркнул он. Выбор города ДОМ.РФ проводил совместно с консультантами, при принятии решения учитывалась численность населения, количество вузов в городе, рейтинги учебных заведений. "По этим показателям Воронеж занял лидирующие позиции, и мы остановили свой выбор именно на нем", - отметил представитель госкомпании.

ДОМ.РФ переводит в Воронеж банковское сопровождение, сопровождение ипотечного бизнеса, операционное и кассовое сопровождение, контакт-центр, поддержка ИТ, андеррайтинг, финансы, в том числе сопровождение контрактов проектного финансирования.

Основной офис ДОМ.РФ находится в торгово-офисном комплексе "Воздвиженка Центр", расположенный на месте "Военторга" в центре Москвы. В 2018 году там же расположилась штаб-квартира ВЭБ.РФ.