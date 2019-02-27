Кировская область не расселила 43% аварийного жилья от запланированного на 2018 год объема

КИРОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Кировская область в 2018 году не расселила 43% аварийного жилья от запланированного объема, работы по переселению граждан по заявке прошлого года власти региона рассчитывают завершить к осени. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель министра строительства Кировской области Владимир Ворожцов.

"На 2019 год от объема заявки 2018 года перешло порядка 43% жилья, до июля месяца мы планируем [строительство] всех домов завершить и ввести в эксплуатацию. Далее планируется регистрация жилых помещений в собственность муниципалитета, заключение с гражданами договоров, к осени эту работу рассчитываем завершить", - отметил Ворожцов.

Он уточнил, что в 2018 году на переселение 1947 человек из 217 аварийных домов площадью 33,5 тыс. кв. метров Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставил региону 814 млн рублей, еще порядка 277,9 млн рублей удалось выделить из областного бюджета.

"По состоянию на 27 февраля 2019 года переселено 1064 человека из 475 аварийных жилых помещений площадью 17,7 тыс. кв. метров. В рамках заявки 2018 года полностью завершены работы по проведению аукционов и заключению контрактов. В результате заключены контракты на выкуп шести квартир площадью 182,1 кв. метра, на приобретение 467 квартир на вторичном рынке, на приобретение 405 квартир площадью 14,9 тыс. кв. метров в 31 строящемся многоквартирном доме", - сказал Ворожцов.

По словам замминистра, из 31 строящегося дома завершено строительство только восьми. По данным областного правительства, дату окончания работ пришлось сдвинуть из-за длительных сроков формирования земельных участков под строительство объектов, проведения аукционов на заключение договоров аренды земельных участков и разработки проектной документации. "С Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации согласовано продление срока реализации программы до 30 октября 2019 года, речи о возврате выделенных средств в настоящее время не идет", - уточнил Ворожцов.

Ранее губернатор Кировской области сообщал ТАСС, что регион рассчитывает привлечь из федерального бюджета порядка миллиарда рублей на расселение людей из аварийного жилья в 2019 году.