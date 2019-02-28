Выпадающие доходы Якутии могут составить 47 млн рублей из-за новых налоговых льгот

ЯКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Выпадающие доходы бюджетов всех районов Якутии при введении льгот для многодетных семей по уплате налога на имущество и налога на земельные участки могут составить порядка 47 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства финансов региона.

В ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил увеличить федеральную льготу на налог на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка. Он также предложил освободить многодетные семьи от налога на земельные участки. В частности, освободить от налога полностью шесть соток и, таким образом, полностью вывести из налогообложения наиболее распространенные по площади земельные участки.

"При проведении условного расчета исходя из фактического поступления местных налогов за 2018 год и количества объектов налогообложения, сумма выпадающих доходов в связи с введением льгот для многодетных семей составит порядка 23 млн рублей по налогу на имущество физических лиц и 24 млн рублей по земельному налогу", - рассказали в министерстве, пояснив, что налог на имущество физических лиц и земельный налог являются экономической основой местных бюджетов.

По данным, предоставленным органами местного самоуправления республики, на 1 января 2019 года в Якутии проживает 27 116 многодетных семей.

Согласно Налоговому кодексу, сейчас налоговые льготы распространяются на квартиры, часть квартиры или комнату; жилой дом или его часть; помещения или сооружения, которые, в частности, используются как творческие студии, ателье, библиотеки, негосударственные музеи; хозяйственные сооружения и постройки площадью не более 50 кв. м, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Также налоговые льготы распространяются на гаражи и машино-места.