Почти половина строящегося жилья в России обеспечена гарантиями Фонда дольщиков

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Почти половина объема строящегося жилья в России обеспечена гарантиями Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Об этом заявил заместитель генерального директора фонда Алексей Ниденс, выступая на круглом столе для застройщиков "Переход к проектному финансированию в жилищном строительстве" в Торгово-промышленной палате.

"Под обеспечение фонда зашло более 60 млн кв. м, которые строятся. Никита Евгеньевич [Стасишин, замглавы Минстроя] называл цифру - 132 млн кв. м всего в строительстве. То есть гарантиями фонда уже обеспечена почти половина строящегося жилья", - сказал Ниденс.

Он отметил, что задачей фонда является повышение доверия граждан к системе долевого строительства. Также у фонда появился собственный застройщик в статусе некоммерческой организации, добавил он.

"У фонда появилась возможность создать некоммерческую компанию, которая по сути является специализированным застройщиком и на себя будет принимать проблемные объекты, и [достраивать их] за счет компенсационного фонда и за счет взносов и от федерального центра, и в перспективе - от субъектов", - сказал Ниденс.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был создан в октябре 2017 года, размер взноса в фонд составляет 1,2% c каждого заключенного договора долевого участия.