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Володин и Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах

Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого оказавшимся в трудной жизненной ситуации позволят приостановить выплаты, либо уменьшить их размер
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект из пакета президентских инициатив, озвученных в послании Федеральному собранию, - законопроект о так называемых ипотечных каникулах.

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"Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер", - сообщил парламентским журналистам Володин.

Спикер уточнил, что рассматривать обращения о введении ипотечных каникул банки должны будут в течение пяти дней. "Ипотечные каникулы станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%", - отметил Володин. Нововведение станет "реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах", уверен председатель Госдумы.

Среди авторов инициативы - руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В новость были внесены изменения (12:52 мск) — добавлены подробности

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