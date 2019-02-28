Володин и Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект из пакета президентских инициатив, озвученных в послании Федеральному собранию, - законопроект о так называемых ипотечных каникулах.

"Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер", - сообщил парламентским журналистам Володин.

Спикер уточнил, что рассматривать обращения о введении ипотечных каникул банки должны будут в течение пяти дней. "Ипотечные каникулы станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%", - отметил Володин. Нововведение станет "реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах", уверен председатель Госдумы.

Среди авторов инициативы - руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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