В Багдаде планируют построить самый высокий в мире небоскреб

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 февраля. /ТАСС/. Самый высокий в мире небоскреб планируют построить в столице Ирака. Об этом проекте рассказал губернатор провинции Багдад Фалах аль-Джазаири.

"Строительство комплекса поможет решить проблемы с жильем в столице и станет первым объектом такого рода в Ираке, - цитирует политика новостной портал Shafaaq News. - Мы поддерживаем реализацию замысла, <...> сформированы передовые инженерные бригады, созданы необходимые условия для работы и выделена земля под строительство, к югу от Багдада".

На данный момент о новом проекте известно лишь то, что это будет 275-этажное жилое здание с рекордной высотой в 1350 метров. Ни архитектор, ни стоимость, ни сроки, ни другие детали проекта не раскрываются. В случае успеха багдадская высотка превзойдет нынешнего мирового лидера - "Бурдж-Халифа" (расположенный в Дубае небоскреб высотой 828 метров).

Это не единственный амбициозный проект, который иракские власти планируют реализовать в Багдаде в ближайшие годы. В планах, в частности, значится возведение спортивного городка со стадионом на 100 тыс. зрителей. Спонсором этого строительства выступает Саудовская Аравия.