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Количество преступлений при долевом строительстве возросло в 2018 году на 80%

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, по-прежнему остается высоким уровень криминализации топливно-энергетического комплекса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Количество преступлений, связанных с долевым строительством в России, возросло в 2018 году на 80%. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной итоговой коллегии ведомства в четверг.

"В прошлом году нами также продолжен комплекс мер по защите прав участников долевого строительства. Количество выявленных преступлений в данной сфере увеличилось на 80%", - сказал он.

Также Колокольцев отметил на коллегии, что по-прежнему остается высоким уровень криминализации топливно-энергетического комплекса. "Здесь фиксируется значительное количество правонарушений, в том числе хищение активов предприятий, уклонение от уплаты налогов, врезки в трубопроводы. Руководители подразделений экономического блока просто обязаны активизировать работу, в первую очередь это касается Северо-Кавказского федерального округа, где проблема стоит наиболее остро", - сказал он.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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