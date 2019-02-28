В Совфеде заявили, что срок ипотечных каникул соответствует среднему сроку поиска работы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Авторы законопроекта об ипотечных каникулах, который в четверг был внесен в Госдуму, выбрали срок их действия в 6 месяцев, так как столько времени в среднем уходит у россиян на поиск новой работы. Об этом ТАСС сообщил один из авторов документа, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект из пакета президентских инициатив, озвученных в послании Федеральному собранию, - законопроект о так называемых ипотечных каникулах. Ранее Журавлев сообщал, что в законопроекте будет предусмотрено введение льготного рефинансирования для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с учетом ипотечных каникул на 6-12 месяцев.

"Действительно, в процессе обсуждения [законопроекта] были предложения по поводу увеличения сроков до 12 месяцев, но 6 месяцев - это средний по российским регионам срок поиска работы, поэтому эта цифра представляется наиболее сбалансированной. Этот показатель [срок поиска работы] мы учитывали как основной при разработке документа", - пояснил Журавлев.

Он добавил, что при подготовке ко второму чтению срок "ипотечных каникул" может быть скорректирован, но пока разработчики законопроекта считают 6 месяцев наиболее оптимальным сроком. По словам Журавлева, воспользоваться правом приостановить исполнение своих ипотечных обязательств или уменьшить размер платежей можно будет один раз. При этом ипотечное жилье должно быть единственным жильем заемщика, пригодным для постоянного проживания.

Рассматривать обращения о введении ипотечных каникул банки должны будут в течение пяти дней. Каникулы станут возможны для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность первой и второй группы, потерявших кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%.