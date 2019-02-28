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В России вступили в силу новые стандарты работы аварийно-диспетчерских служб в ЖКХ

Например, теперь при входе в квартиру работники будут обязаны надеть бахилы, а также иметь бейдж или нашивку со своим именем и названием управляющей организации

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новые стандарты работы аварийно-диспетчерских служб в ЖКХ вступили в силу в России с 1 марта 2019 года. Они были приняты постановлением правительства от 27 марта 2018 года.

Теперь управляющие организации и товарищества собственников недвижимости будут обязаны соблюдать определенный временной регламент при ликвидации аварийных ситуаций, следует из текста постановления. Так, засор канализации или мусоропровода необходимо будет устранить в течение двух часов после подачи заявки в дневное время.

Стандарты также уточняют порядок работы аварийно-диспетчерских служб (АДС) при приеме заявок и вводят новые правила работы сотрудников на выезде. Например, теперь при входе в квартиру работники АДС будут обязаны надеть бахилы, а также иметь опознавательный знак - бейдж или нашивку со своим именем и названием управляющей организации.

За нарушение новых требований к обслуживанию в случае аварии управляющие компании и товарищества собственников недвижимости будут привлечены к административной ответственности.

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