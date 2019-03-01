МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ направит 50 млрд рублей на пилотные сделки по госгарантиям по кредитам застройщикам. Об этом говорится в материалах к финансовой отчетности госкомпании за 2018 год, опубликованной в пятницу.

"Наблюдательный совет АО "ДОМ.РФ" утвердил стандарты предоставления гарантий по целевым кредитам застройщиков и одобрил лимит в размере 50 млрд рублей для проведения пилотных сделок", - говорится в материалах.

Механизм предполагает, что ДОМ.РФ будет предоставлять банкам гарантирование по кредитам на строительство домов. Получая гарантии, банк сможет выдавать больше кредитов при том же капитале. Решение принято в рамках перехода к проектному финансированию жилищного строительства в соответствии с планом мероприятий, утвержденным правительством РФ.

В целях дополнительной поддержки жилищного строительства по поручению президента РФ на базе АО "Банк ДОМ.РФ" будет сформирован уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. "Создание в структуре ДОМ.РФ уполномоченного банка в сфере жилищного строительства и развитие механизмов гарантирования банковских кредитов застройщикам обеспечит бесперебойное финансирование строительной отрасли и рост объемов кредитования с 700 млрд рублей до 3,5-4 трлн рублей в течение ближайших трех-четырех лет", - приводятся в материалах компании слова генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника.

По его словам, уже сегодня заметен "кратный рост спроса" на проектное финансирование, а объем поступивших в работу заявок со стороны застройщиков и банков-кредиторов превысил 500 млрд рублей.

О кредитах застройщикам

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах эскроу, раскрытие которых будет производиться после ввода объекта в эксплуатацию. Вести строительство предполагается за счет банковских кредитов.

В соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда" число квартир, строящихся по договорам долевого участия (ДДУ) с применением счетов эскроу, должно составить более 1 млн к 2024 году. Среди мероприятий нацпроекта предусмотрено установление льготного риск-веса по кредитам застройщикам с поручительством (гарантией) единого института развития в жилищной сфере.