Пострадавшие дольщики красноярской "Реставрации" получат бесплатную правовую помощь

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства безвозмездно окажет правовую помощь дольщикам, пострадавшим от мошеннических действий красноярского застройщика-банкрота СК "Реставрация". Об этом говорится в сообщении фонда.

"С 1 марта участники строительства, чьи требования не были включены в реестр требований или включены не в полном объеме, смогут безвозмездно получить юридическую поддержку со стороны фонда. В частности, профессиональные юристы обеспечат подготовку исковых заявлений и представление интересов граждан в Арбитражном суде Красноярского края", - говорится в сообщении.

Банкротство красноярского застройщика "Реставрация" стало для Фонда дольщиков вторым практическим случаем работы с проблемным объектом долевого строительства. Летом 2018 года по его заявлению суд признал банкротом компании подмосковного девелопера Urban Group. Красноярский застройщик был признан банкротом по заявлению фонда 5 декабря 2018 года, ранее сообщал ТАСС. Основанием для заявления стали итоги проверки, которые выявили признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества застройщика. Общая оценка стоимости завершения объектов составляет 5,428 млрд рублей, из них часть средств может быть получена за счет реализации непроданных квартир и нежилых помещений общей справедливой рыночной стоимостью 1,804 млрд рублей.

Как обманывали дольщиков в Красноярске

Конкурсным управляющим назначен Борис Латышев, который 15 декабря 2018 года начал прием документов от дольщиков для включения в реестр требований участников строительства. По состоянию на 28 февраля 2019 года принято 1320 заявлений. В ходе анализа требований участников строительства конкурсный управляющий выявил свыше 10 схем нарушений при продаже жилья дольщикам компании.

По предварительной оценке конкурсного управляющего, в связи с многочисленными нарушениями при привлечении средств дольщиков, только 58% заявителей могут быть включены в реестр требований без суда. Еще 27% граждан будут включены в реестр с задолженностью по оплате договора долевого участия в связи с отсутствием платежных документов, оформленных застройщиком надлежащим образом. Реестр требований участников строительства продолжают формировать. В соответствии с законом о банкротстве конкурсный управляющий рассматривает заявления дольщиков в срок не более 30 рабочих дней.

Фонд был создан в октябре 2017 года в виде публично-правовой компании. Застройщики, привлекающие средства граждан, делают взносы в фонд в размере 1,2% от цены ДДУ. Эти средства могут быть использованы на достройку объектов в случае банкротства застройщика. По состоянию на 28 февраля, почти половина строящегося жилья в России (60 млн. кв. м) обеспечена гарантиями фонда, объем взносов, собранных в фонд, составляет 14,1 млрд. рублей.

Куда обращаться дольщикам "Реставрации"

Правовая служба поддержки дольщиков будет размещаться в Центрах приема документов конкурсным управляющим в Красноярске по адресам: улица Дачная, д. 35а и проспект Мира, 122. График работы совпадает с часами работы офиса: с 10.00 до 19.00 по рабочим дням. Дольщикам необходимо заранее подготовить полный комплект документов, включая договоры долевого участия и другие договоры по объекту, платежные документы, уведомление от конкурсного управляющего. Для получения консультаций требуется предварительная запись по горячей линии Фонда защиты дольщиков: 8-800-7007-214.