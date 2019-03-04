ЦБ рассчитывает, что ставки по ипотеке стабилизируются

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ЦБ рассчитывает, что ставки по ипотеке в ближайшее время стабилизируются после роста, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Она отметила, что в 2018 году ставки были достаточно низкими.

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"Но, конечно, в последний месяц они чуть-чуть пошли вверх. Мы сейчас ситуацию мониторим и рассчитываем, что они стабилизируются как минимум", - сказала глава ЦБ.

Как отметила глава ЦБ, новые выдачи по ипотеке в 2018 году выросли практически на 50%.

"По ипотеке у нас прошлый год, действительно, был очень хорошим. Новые выдачи по ипотеке выросли практически на 50%, было выдано 3 трлн [рублей] ипотечных кредитов - в позапрошлом году было 2 трлн [рублей] - и ставки были достаточно низкими", - сказала она.

Положение банков с введением ипотечных каникул

Как отметила Набиуллина, ЦБ считает, что введение ипотечных каникул сделает ипотечные кредиты более привлекательными, но при этом не видит возможности потерь банков.

"Поэтому если в законодательстве будет возможность однократно прибегнуть к таким ипотечным каникулам, мне кажется, это поможет в целом и людям более уверенно брать ипотечные кредиты. И здесь не видим потерь банков, потому что для них общая сумма кредита не меняется, ставки не меняются. Просто они дают шестимесячные каникулы. Мне кажется - во многих странах это есть, - это поможет также сделать ипотечное кредитование более привлекательным", - сказала она.