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Дума 5 марта может рассмотреть во II чтении запрет размещать хостелы в жилых домах

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что текст законопроекта с первого чтения не претерпел существенных изменений

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник, 5 марта, на заседании планирует рассмотреть во втором, основном чтении законопроект о запрете размещения хостелов в жилых помещениях. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

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"Мы предполагаем рассмотреть во втором, уже решающем чтении, законопроект о внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса РФ ("Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением") в части запрета использования жилых помещений в качестве гостиниц, хостелов", - сказал депутат.

По его словам, предложенные правительством ко второму чтению поправки профильным комитетом Госдумы по жилищной политике и ЖКХ поддержаны не были, "поскольку они внесены за рамками сроков подачи поправок", и в итоге текст с первого чтения не претерпел существенных изменений. "Поправки, которые внесены, носят технический характер", - уточнил Исаев.

"Мы предполагаем, что этот законопроект в таком виде завтра (во вторник - прим. ТАСС) будет вынесен на рассмотрение на втором чтении", - резюмировал он.

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