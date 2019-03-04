Власти Вологодской области выделили более 50 млн рублей на льготную ипотеку

ВОЛОГДА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Вологодской области выделило в региональном бюджете на 2019 год около 50 млн рублей на компенсацию 3%-ной ставки по ипотечному кредиту для семей, где родится второй или последующий ребенок. Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

"Мы готовы компенсировать 3% от привлеченного ипотечного кредита за счет средств правительства Вологодской области. Выдавать льготные ипотечные займы будет региональное Агентство ипотечного жилищного кредитования по ставкам, установленным АО "Дом.рф", это примерно 10-11% годовых. Соответственно, мы компенсируем 3% ипотечного кредита, и он для семей вологжан обойдется менее 8%, надеюсь, вологжане этим воспользуются. На данные цели мы утвердили более 50 млн рублей", - сказал глава региона.

По словам руководителя региона, воспользоваться программой смогут в 2019 году более 500 семей. Если желающих будет больше, власти готовы увеличить объем средств на эти цели, отметил Кувшинников.