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Власти Вологодской области выделили более 50 млн рублей на льготную ипотеку

Ожидается, что в 2019 году воспользоваться программой смогут более 500 семей
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ВОЛОГДА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Вологодской области выделило в региональном бюджете на 2019 год около 50 млн рублей на компенсацию 3%-ной ставки по ипотечному кредиту для семей, где родится второй или последующий ребенок. Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

"Мы готовы компенсировать 3% от привлеченного ипотечного кредита за счет средств правительства Вологодской области. Выдавать льготные ипотечные займы будет региональное Агентство ипотечного жилищного кредитования по ставкам, установленным АО "Дом.рф", это примерно 10-11% годовых. Соответственно, мы компенсируем 3% ипотечного кредита, и он для семей вологжан обойдется менее 8%, надеюсь, вологжане этим воспользуются. На данные цели мы утвердили более 50 млн рублей", - сказал глава региона.

По словам руководителя региона, воспользоваться программой смогут в 2019 году более 500 семей. Если желающих будет больше, власти готовы увеличить объем средств на эти цели, отметил Кувшинников.

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Он напомнил, что с 2018 года по всей стране стартовала федеральная программа по льготному кредитованию семей, в которых появился второй и последующий ребенок - под 6% годовых на период от 3 до 8 лет для приобретения жилья только на первичном рынке. Это накладывает определенные ограничения, потому что первичный рынок не столь интересен семьям с небольшим достатком. "Поэтому в дополнение инициативы президента мы запустили программу по льготному ипотечному кредитованию вологодских семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Компенсация на приобретение жилья с использованием ипотечного кредита и на первичном, и на вторичном рынке жилья", - отметил губернатор.

По его словам, льготная ипотека - это уже второй проект с начала этого года в регионе, который направлен на поддержку многодетных семей и улучшение демографической ситуации в рамках национальных проектов "Жилье" и "Демография". С февраля многодетным семьям выдаются "земельные сертификаты" в 220 тыс. рублей, которые можно направить на покупку земельного участка, на строительство или приобретение жилья.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превысит 1 трлн рублей.

Теги
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