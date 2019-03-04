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Минстрой рекомендовал городам внедрить видеонаблюдение с распознаванием лиц в 2024 году

В ведомстве отметили, что создание интеллектуальных систем видеонаблюдения позволит повысить уровень раскрываемости преступлений

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минстрой России рекомендовал городам внедрить интеллектуальные системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в 2024 году. Об этом говорится в стандарте ведомственного проекта "Умный город", утвержденного в понедельник.

"Внедрение системы видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики, а также автоматизированной системой контроля работы камер в местах повышенной опасности с синхронизацией имеющихся систем видеонаблюдения, в том числе установленных в рамках АПК "Безопасный город". Рекомендуемый срок внедрения - 2024 год", - говорится в стандарте.

В документе также отмечено, что создание интеллектуальных систем видеонаблюдения позволит повысить уровень раскрываемости преступлений, оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб экстренной помощи. Помимо этого, стандарт предусматривает формирование системы информирования о возникновении чрезвычайных ситуаций через мобильные средства связи.

Стандарт "Умного города" рассчитан на населенные пункты, в которых проживает более 100 тыс. человек, а также на административные центры регионов. Мероприятия могут быть также реализованы в населенных пунктах, где живет менее 100 тыс. человек, говорится в документе.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город". Выполнение обязательных пунктов стандарта будет увязываться с объемом субсидий регионам на благоустройство городской среды, ранее сообщал замглавы Минстроя Андрей Чибис.

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