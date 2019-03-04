Компания "Интеко" признала задержку сдачи элитных апартаментов в центре Москвы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Девелоперская компания "Интеко" признала задержку срока сдачи элитных апартаментов в центре Москвы, которая послужила предметом иска гендиректора телекомпании "Дождь" Натальи Синдеевой. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании.

"В апреле 2018 года контроль над "Интеко" перешел от семьи Гуцериевых-Шишханова к Фонду консолидации банковского сектора (ПАО "Национальный банк "Траст"). К этому моменту по ряду объектов "Интеко" были существенные отставания по срокам строительства и сдаче в эксплуатацию. При финансовом участии нового акционера и менеджменте новой управляющей команды были выделены средства для восстановления темпов реализации объектов", - говорится в ответе девелоперской компании.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы рассмотрит иск Синдеевой к "Интеко". Истец требует взыскать с компании неустойку в размере около 12 млн рублей и 1 млн рублей в виде компенсации морального вреда за нарушение срока передачи объекта участникам долевого строительства. Кроме того, истец попросил оштрафовать компанию за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя на сумму более 41 млн рублей. Синдеева заявила иск вместе мужем Александром Винокуровым, ранее сообщал ТАСС.

В свою очередь Синдеева подтвердила ТАСС, что речь в иске идет только о задержке срока сдачи дома, который назвала "довольно большим".

В свою очередь в компании сообщили, что Винокуров приобрел апартаменты и машино-места в комплексе Balchug Viewpoint (а не Balchug Residence, как сообщалось ранее в телеграм-канале Mash), который был достроен и введен в эксплуатацию 29 ноября 2018 года. "Двадцатого декабря 2018 года господином Винокуровым был подписан акт приема-передачи приобретенных объектов недвижимости, в котором отсутствуют претензии. Исходя из текущего законодательства, любой покупатель, который считает, что его права были нарушены, в том числе по части сроков строительства и передачи объекта недвижимости, имеет право обратиться в суд. Компания "ИНТЕКО" уважает позицию своих клиентов, поэтому всегда старается урегулировать возникающие споры во внесудебном порядке или обеспечивает исполнение вступившего в законную силу судебного решения", - заключили в компании.

Как следует из документов, опубликованных агрегатором объявлений по подбору недвижимости "ЦИАН", первоначальный вариант проектной декларации от 2014 года предусматривал, что строительство комплекса Balchug Viewpoint завершится в четвертом квартале 2016 года. Затем документация корректировалась в 2017 году, а в августе 2018 года была утверждена новая проектная декларация. В ней окончание строительства объекта было назначено на третий квартал 2018 года. Согласно данным "ЦИАН", Balchug Viewpoint - это комплекс премиум-класса, стоимость апартаментов в нем на сегодня варьируется от 25,3 до 395 млн рублей в зависимости от площади.