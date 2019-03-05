Минстрой снизит показатели ввода жилья на 2019-2021 годы в нацпроекте

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минстрой России скорректирует целевые показатели по вводу жилья на 2019-2021 годы в сторону уменьшения. Об этом на заседании президиума Общественного совета при Минстрое сообщил глава ведомства Владимир Якушев.

"Внесем изменения на три года, 2019, 2020 и 2021. Сегодня я, наверное, уже подпишу этот документ. Мы будем предлагать в паспорт нацпроекта по вводу на эти года соответственно [установить] цифры 72,26, 75,53 и 79,89 [млн кв.м]. До этого были совершенно другие цифры - 88, 98 и 94 [млн кв.м] соответственно", - сказал министр.

Он отметил, что также в паспорт нацпроекта будут внесены коррективы по фактическим показателям 2018 года. В частности, объем ввода жилья в прошлом году составил 75,3 млн кв. м. при плане в 86 млн кв. м.

Якушев напомнил, что нацпроект "Жилье и городская среда" подвержен значительному влиянию макроэкономических показателей. Изменение паспорта нацпроекта вызвано необходимостью привести его в соответствие с текущей ситуацией. "Это реалии нашей жизни, как сказал председатель правительства, мы планируем, но жизнь распоряжается по-другому, и наши паспорта должны соответствовать тому, что у нас реально происходит", - отметил Якушев.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.