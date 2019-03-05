Эксперт: развитие рынка ипотечных ценных бумаг приведет к снижению ставок на 1,5-2%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Развитие рынка ипотечных ценных бумаг позволит снизить ставки по жилищному кредитованию в пределах 1,5-2% в ближайшие три года, сообщил во вторник на заседании президиума Общественного совета при Минстрое РФ генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

"Мы считаем, что за счет развития рынка ипотечных ценных бумаг в перспективе трех лет ипотечную ставку можно снизить на 1,5-2 %. Наша задача обеспечить доступ на этот рынок институциональных инвесторов, прежде всего страховых компаний и пенсионных фондов", - сказал Плутник.

Он напомнил, что поэтапное снижение ипотечных ставок входит в целевые показатели национального проекта "Жилье и городская среда". К 2024 году средняя ставка должна достичь 7,9%.

"В ситуации с ипотечным кредитованием сегодня у каждого участника рынка есть своя зона ответственности. Если каждый приложит усилия для некоторого возможного снижения ставки, мы получим общий результат", - добавил Плутник.

По данным Банка России, в 2018 году было выдано ипотечных кредитов на 3,013 трлн рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Совокупный ипотечный портфель банков на начало 2019 года достиг 6,37 трлн рублей, увеличившись за 2018 год на 23,5%. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях по состоянию на 1 января 2019 года составила 9,56% годовых.