Застройщикам 11% жилья в России может потребоваться поддержка при переходе на эскроу

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявлял, что объем текущего строительства в России составляет 132 млн кв. метров. Соответственно, поддержка может потребоваться на строительство 11% жилья от этого объема.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Трудности с переходом на проектное финансирование жилищного строительства могут возникнуть у застройщиков, которые возводят 15 млн кв. метров жилья, им может потребоваться поддержка. Об этом во вторник сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на заседании президиума общественного совета при Минстрое.

"Будет порядка 15 млн кв. метров, которые не смогут перейти к проектному финансированию по ряду причин. Им надо помочь, чтобы избежать появления новых обманутых дольщиков", - сказал Плутник.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев ранее сообщал, что проекты, которые не смогут перейти на эскроу с 1 июля 2019 года и не будут соответствовать критериям неприменения проектного финансирования, будет возможно завершить за счет докапитализации Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

С 1 июля 2019 года застройщики лишатся права напрямую привлекать средства дольщиков. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до момента ввода объекта в эксплуатацию, а строительство будет вестись за счет кредитов. Перейти на новую систему будут обязаны все проекты, включая получившие разрешение на строительство до 1 июля 2018 года, за исключением тех, что будут соответствовать критериям строительной готовности и объема привлечения средств дольщиков. В настоящее время критерии проходят процедуру обсуждения. Минстрой предлагает освободить от эскроу проекты со степенью готовности 30% и объемом заключенных договоров долевого участия на уровне 10%.

В соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда" число действующих договоров долевого участия (ДДУ) по счетам эскроу в 2024 году должно составить 1 млн 14 тыс. При этом в 2019 году число ДДУ с использованием счетов эскроу, как ожидается, составит 34 тыс.