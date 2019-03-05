Путин потребовал от банков не "накручивать" льготную ставку по ипотеке выше 6%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал принципиально важным обеспечить реальную 6%-ную ставку по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей. Об этом он заявил во время рабочей встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

"Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было, - сказал глава государства. - Это принципиально".

"Проследите, пожалуйста, - добавил он. - Я обязательно переговорю еще с Центральным банком, чтобы такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении".

"Для человека в конце концов не важно, где льготы, где не льготы, - пояснил свою позицию президент. - Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу решение".

Путин напомнил, что государство субсидирует процентную ставку по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми на ее часть, превышающую 6%.

