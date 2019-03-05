Кабмин разрешил передачу инфраструктуры новым застройщикам при банкротстве прежнего

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство изменило правила передачи объектов долевого строительства новому застройщику при банкротстве прежнего. Соответствующие изменения в правила передачи имущества и обязательств застройщика, в отношении которого применяются процедуры внешнего управления или конкурсного производства, опубликованы на сайте кабмина.

"Теперь приобретателю могут передаваться имущество и обязательства по строительству объектов инженерно-технической, транспортной и социальной инфраструктуры, а не только объекта жилищного строительства. Также в соответствии с изменениями, приобретателем может быть Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", - пояснил ТАСС суть изменений заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Он напомнил, что в Минстрое с 2016 года действует комиссия, которая согласовывает передачу проблемных объектов долевого строительства новым застройщикам. Соответствующая работа ведется в соответствии с законодательством о банкротстве, добавил он. Так, заключение комиссии о возможности или невозможности передачи жилого комплекса на достройку направляется министерством в арбитражный суд, который рассматривает банкротное дело прежнего застройщика, следует из текста правил.

Наиболее известными решениями комиссии Минстроя стало заключение о возможности стать приобретателем крупных столичных долгостроев "Царицыно" и "Терлецкий парк" для застройщика города Москвы "Мосотделстрой №1".