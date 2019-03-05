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Власти нашли инвесторов для завершения девяти долгостроев в Краснодаре

Всего в городе находится 32 проблемных объекта

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Власти Краснодара подписали соглашения с инвесторами для завершения работ по возведению девяти из 32 многоквартирных домов, являющихся долгостроями, сообщили во вторник журналистам в администрации Краснодарского края. Руководство региона планирует провести оценку стоимости завершения всех долгостроев на Кубани.

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в ЮФО по объемам ввода в эксплуатацию жилья. При этом регион входит в число лидеров в стране по числу проблемных объектов долевого строительства, порядка 600 жилых строятся с нарушением сроков. Наибольшее количество долгостроев и самостроев сосредоточены в Краснодаре и в Сочи.

"В столице Кубани насчитывается 32 инвестиционно непривлекательных объекта. По девяти из ним администрация заключила соглашения о намерениях с потенциальными инвесторами. Еще одно соглашение - с ООО "СК "Гарантия" по ЖК "Центральный парк" - готовится к подписанию", - говорится в сообщении пресс-службы, уточняется, что в Краснодаре складывается самая сложная ситуация в сфере долевого строительства.

Данные были озвучены на совещании, которое провел во вторник первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко с главами муниципальных образований региона. По его данным, всего на Кубани 45 инвестиционно непривлекательных объектов. В Сочи остаются недостроенными четыре объекта.

"Для поиска застройщиков нам необходимо рассчитать затраты, которые им придется понести в процессе строительства, а также прибыль, которую может получить инвестор в результате продажи еще не реализованных квартир", - приводит пресс-служба слова Алексеенко.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Краснодаре ввели в эксплуатацию 3 млн квадратных метров жилья, третью часть из этой площади составляют 73 многоквартирных дома, которые являлись долгостроями.
 

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