Глава Северной Осетии призвал расследовать покупку некачественного жилья для сирот

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 марта. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на совещании с правоохранительными органами обсудит вопрос ответственности чиновников министерства труда и социального развития Северной Осетии и республиканского министерства ЖКХ, топлива и энергетики за покупку для сирот некачественных квартир. Об этом во вторник сообщается на сайте главы и правительства региона.

"Руководитель республики сообщил, что на ближайшем координационном совещании с правоохранительными органами данный вопрос будет тщательно изучен. Вячеслав Битаров поручил новому руководству министерства ЖКХ, топлива и энергетики и министерства труда и социального развития предоставить всю необходимую информацию для тщательного расследования", - говорится в сообщении

Руководство обоих министерств сменилось в ноябре 2018 года.

Глава республики напомнил, что в 2017 году уже были выявлены факты хищения денег, предназначенных для покупки квартир детям-сиротам. Было возбуждено уголовное дело, связанное с приобретением некачественного жилья в городе Моздок. В 2018 году регион вновь столкнулся с подобной проблемой, отметил Битаров.

"Те люди, которые воруют у своего народа, тем более у детей-сирот, должны сидеть в тюрьме. Я все сделаю, чтобы люди, похоронившие программу приобретения квартир сиротам, попали под суд. Это моя твердая позиция. Ведь дети-сироты - это та категория граждан, которой неоткуда ждать поддержки, кроме государства, и обеспечение их жильем - задача архиважная", - приводятся в сообщении слова Битарова.