Архсовет Москвы отправил на доработку проект жилого комплекса у метро "Варшавская"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы в среду на заседании отправил на доработку проект планировки масштабной комплексной жилой застройки в районе бывшей промзоны "Коломенское" у станции метро "Варшавская" на юге Москвы.

"По вопросу реконструкции промзоны и превращению ее в многофункциональную жилую застройку очень много замечаний, проект будет дорабатываться, мы пока его не принимаем в этом виде, при таком объеме замечаний мы не можем считать его одобренным, будем считать, что отправили его на доработку. Хотя там были вещи, которые приняты - это планировочная структура в целом", - сказал журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Представитель архитектурной мастерской "Атриум", которое вместе с рядом других компаний разрабатывало проект ЖК, Никита Рыбин отметил, что проект застройки состоит из двух разделенных улицей участков: один на площади 4,5 га прилегает к выходу из метро "Варшавское" (Каширский проезд, вл.25), второй, площадью 22 га, располагается на месте бывшей плодоовощной базы (2-й Котляковский проезд, вл. 1). На первом участке планируется разместить пять 23-этажных жилых башен. На втором участке проектом предусмотрено создание еще шести жилых домов от 6 до 12 этажей и ряд объектов инфраструктуры. Застройку будут обслуживать школа на 900 мест и три детсада.

Заказчиком работ для площадки во 2-м Котляковском проезде выступает АО "Москворецкое", для площадки в Каширском проезде - ООО "Московская компания "Пионер".