Саратовская область направит более 4,8 млрд рублей на благоустройство территорий

САРАТОВ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют выделить 4,8 млрд рублей на благоустройство общественных пространств и дворов до 2024 года, сообщил в среду ТАСС министр строительства и ЖКХ региона Дмитрий Тепин.

Повышение комфортности городской среды, а также увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов ее развития, является одной из составляющих национального проекта "Жилье и городская среда", который рассчитан на 2019-2024 годы и включает четыре раздела: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Как пояснил Тепин, жители региона смогут проголосовать за территории, которые нуждаются в благоустройстве, - в этом году свое мнение высказали более 88 тыс. человек.

"До 2024 года запланировано финансирование в размере 4,84 млрд рублей на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, это значительная сумма для нашего региона", - сказал он, уточнив, что средства будут получены из федерального бюджета.

По словам министра, жители региона высказались за благоустройство пешеходных зон, парков и площадей. На основе сделанного ими выбора органы местного самоуправления будут планировать свою дальнейшую работу. "Жители пришли на избирательные участки в Аткарске, Балакове, Балашове, Вольске, Ершове, Красноармейске, Марксе, Петровске, Пугачеве, Ртищеве, Энгельсе и Саратове. В остальных муниципалитетах состоялись общественные обсуждения", - добавил он.

Всего в 2019 году в регионе планируется благоустроить более 70 общественных территорий и 100 дворовых территорий многоквартирных домов в 42 муниципальных районах области.