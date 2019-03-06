На льготную ипотеку молодым семьям в Волгоградской области выделят 700 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Волгоградские власти выделят в течение ближайших трех лет почти 700 млн рублей по программе приобретения жилья в ипотеку на льготных условиях в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

Программа действует в Волгоградской области с 1 января 2019 года. Она создана для поддержки молодых семей, которые покупают квартиры в ипотеку на этапе строительства домов. По инициативе губернатора Андрея Бочарова молодым семьям предоставлены дополнительные меры поддержки. В частности, льготный заем под 3% годовых на оплату первоначального взноса по ипотеке и ежемесячная компенсация части расходов по оплате ипотечных процентов.

"Новшество направлено на решение двух социальных задач: сделать комфортное жилье более доступным для большего количества граждан, а также стимулировать спрос на первичном рынке и тем самым поддержать застройщиков", - подчеркнули в пресс-службе.

Национальный проект "Жилье и городская среда" рассчитан на период с 2019 по 2024 годы, он подразумевает расходы в размере более 1 трлн рублей и ставит целью улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно к 2024 году. Паспорт нацпроекта предполагает увеличение объема жилищного строительства в РФ до 120 млн кв. м в год в 2024 году.