Госдума ужесточила контроль за использованием средств материнского капитала

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла закон об ужесточении контроля за расходованием средств материнского капитала при их использовании для улучшения жилищных условий.

В первую очередь законом из числа организаций, предоставляющих займы, гасить которые можно посредством маткапитала, исключаются так называемые иные, некредитные структуры, которые неподконтрольны Банку России и другим государственным органам. Как отмечают разработчики из правительства РФ, такие организации дают займы по более высокой процентной ставке по сравнению с банковскими кредитами. Более того, заемщики часто закладывают свое жилье, и несвоевременное внесение средств может привести к его изъятию.

В то же время закон теперь позволяет использовать средства маткапитала для погашения займов, взятых у АО "ДОМ.РФ", а также в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Помимо этого, теперь в удовлетворении заявления на использование маткапитала для улучшения жилищных условий может быть отказано в том случае, если это жилье признано аварийным или если сам многоквартирный дом подлежит сносу или реконструкции.