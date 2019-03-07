Власти Москвы одобрили еще семь стартовых площадок для домов по программе реновации

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили еще семь площадок для строительства стартовых домов по программе реновации. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы, предусматривающие строительство семи стартовых домов по программе реновации жилищного фонда", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, одобрены две площадки в СВАО по адресу: проезд Шокальского, вл. 28а и ул. Милашенкова, вл.7, кор. 3; две площадки в ВАО на ул. Утренняя., вл. 3 и Сиреневый бульвар, вл. 4. Также одобрены одна площадка в ЮВАО (ул. Краснодарская, вл.6), в ЮАО (ул. Судостроительная, вл.15) и ЮЗАО (ул. Кедрова, вл. 16).