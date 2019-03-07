Аксаков рассчитывает на принятие Госдумой в июле закона об ипотечных вкладах

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Закон, предусматривающий возможность открытия специального вклада для накопления первого взноса на ипотеку, может быть принят Госдумой в июле 2019 года. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я рассчитываю, что мы в конце марта - начале апреля получим отзыв правительства на законопроект, дальше будем вносить [в Госдуму] примерно в начале апреля, где-то в мае во второй половине можем его рассмотреть в первом чтении, соответственно июнь - июль - второе и третье чтение. Если все будет нормально, то в июле уже можем принять", - сказал он.

Аксаков отметил, что основные отличия жилищно-сберегательного вклада от обычного заключается в том, что вклад на формирование первого взноса будет заключаться одновременно с договором ипотечного кредита, а также будет создан механизм государственной поддержки, с помощью которой россияне смогут после накопления необходимой суммы получить жилищный кредит по сниженной ставке.

"Мы предусмотрели целую систему норм, которые, с нашей точки зрения, позволят многим гражданам сформировать первоначальный взнос, а также получать более дешевый ипотечный кредит, чем они получают по рынку", - сказал он.

Открыть подобный жилищно-сберегательный вклад можно будет не во всех банках, а только в тех, которые будут соответствовать определенным критериям. Подобный механизм отбора банков существует при работе с эскроу-счетами, и, по мнению депутата, будет применяться и в данном случае.

Разработка законопроекта о вкладах для первого взноса на ипотеку началась в феврале 2018 года, тогда Анатолий Аксаков выступил с соответствующей инициативой. Изначально предполагалось, что это будет безотзывный срочный и пополняемый депозит, который по окончании срока вклада будет оформляться как первоначальный взнос по ипотеке, при этом за счет безотзывности депозита процентная ставка по нему должна быть немного выше, чем по остальным вкладам. Для данного типа депозита планировалось увеличить сумму страхования средств на вкладе до 10 млн рублей. Сейчас в России вкладчикам банков гарантировано страховое возмещение по вкладам суммой не более 1,4 млн рублей.

Новая версия законопроекта

Сейчас новый вариант законопроекта находится на согласовании в правительстве. Как сообщил Аксаков, проект был изменен с учетом поступивших замечаний. В частности, во второй редакции отсутствует увеличение страхового покрытия до 10 млн руб., а также требование безотзывности такого вклада. Как отметил депутат, поскольку в подавляющем количестве случаев ипотечные кредиты оформляются на сумму 3-3,5 млн рублей, то существующего страхового покрытия в размере 1,4 млн рублей будет достаточно для накопления первоначального взноса.

"Правительство было против, поэтому мы это убрали (страховое покрытие до 10 млн рублей - прим. ТАСС). Все-таки первоначальный взнос, как правило, - это 20%, а подавляющее число ипотечных кредитов выдаются на сумму 3-3,5 млн рублей. Соответственно, 20% - это не более 700 тыс. рублей. То есть эта сумма и так покрывается системой страхования, поэтому смысла особого ее увеличивать нет", - отметил он.