Число сделок с новостройками Москвы и Подмосковья за месяц выросло почти на 23%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Число сделок на первичном рынке Московского региона в феврале 2019 года выросло на 23% по сравнению с январем, говорится в обзоре сервиса по подбору недвижимости "ЦИАН".

"По итогам февраля 2019 года на рынке новостроек Московского региона наблюдается рост числа зарегистрированных ДДУ (договоров участия в долевом строительстве) на 23% по отношению к январю 2019 и на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - говорится в обзоре.

Отмечается, что наибольший всплеск активности покупателей произошел в старых границах Москвы. Всего в феврале было продано почти 5 тыс. лотов, что на 37% больше, чем в январе 2019 года, и на 43% больше, чем в феврале 2018 года. В Новой Москве было заключено 2,4 тыс. сделок, что на 26% больше, чем в январе текущего года, и на 18% больше, чем в январе 2018 года.

"Впервые за последние месяцы спрос на жилье на присоединенных территориях рос менее активно, чем в старых границах. Одной из причин является постоянное увеличение цен в комплексах в Новомосковском округе на протяжении последнего года, в результате чего покупатели стали активнее интересоваться проектами в Москве в старых границах", - говорится в обзоре.

Наименьший рост числа сделок зафиксирован в Подмосковье. Всего в регионе было продано 4,7 тыс. лотов, это на 10% выше январских и на 2% выше прошлогодних показателей.

Вопрос роста цен

Жилье эконом-класса в Москве в феврале подорожало в среднем на 8%, следует из обзора риелторской компании "Бест-новострой". "В эконом-классе кв. м прибавил сразу 8% только за февраль - средняя цена выросла до 122,1 тыс. рублей. Это явление в первую очередь связано с поступлением на продажу в течение февраля большого количества однокомнатных квартир в уже реализуемых корпусах. <…> В годовом выражении самые доступные новостройки подорожали на 9,2%", - говорится в обзоре и отмечается рост цен в сегменте комфорт-класса на 2% по сравнению с февралем и на 8,2% в годовом выражении.

При этом аналитики "ЦИАН" отмечают, что в феврале рост на первичное жилье в Московском регионе в целом практически остановился на фоне небольших объемов продаж в январе и декабре.

"Повышение цен на протяжении последних месяцев было связано как с объективными факторами (ростом себестоимости строительства), так и умело выстроенными PR-кампаниями крупных застройщиков, которые, с одной стороны, немного повышали цены, но, главное, одновременно анонсировали их грядущий еще более высокий рост из-за законодательных изменений (которого пока не произошло). Подобная стратегия была довольно рискованной, так как рост цен был запущен на фоне стагнации реальных доходов населения, очередного ослабления курса рубля и нового витка роста геополитической напряженности. Это привело к скромным объемам продаж в декабре и январе, что заставило застройщиков аккуратнее подходить к индексации цен", - говорится в обзоре "ЦИАН".

Аналитики компании отметили, что относительно заметный рост цен (на 2% к январю) был зафиксирован только на присоединенных территориях, что связано с ожиданием запуска метро в Коммунарку.

Цены на новостройки по стране

По данным экспертов портала "Домофонд", в целом по России в феврале была зафиксирована разнонаправленная динамика изменения цен на первичном рынке. Специалисты сравнивали стоимость кв. м в феврале и в декабре 2018 года.

Согласно исследованию, наиболее существенный рост цен на новостройки в феврале произошел в Ялте, где средняя цена кв. м достигла 121,3 тыс. рублей, что на 14,5% больше, чем в декабре. Следом в рейтинге городов с наиболее подорожавшим жильем идут подмосковные Павловский Посад (57,2 тыс. рублей, +13,3%) и Балашиха (91,3 тыс. рублей, +10,1%). Москва занимает шестую строчку этого рейтинга: по данным "Домофонда", цены на новостройке в столице выросли на 8% до 226,6 тыс. рублей за кв. м.

В то же время в ряде городов произошло снижение стоимости предложения на первичном рынке. В Великом Новгороде цена кв. м снизилась на 8,7%, до 45,1 тыс. рублей, на 7,8% подешевели новостройки в Алуште, где стоимость за кв. м в феврале составила 114,8 тыс. рублей. Третье место в рейтинге наибольшего снижения цен занял город Пушкин в составе Санкт-Петербурга, где стоимость кв. м опустилась на 6,1%, до 77,5 тыс. рублей. Всего аналитики "Домофонда" изучили динамику цен на первичном рынке в 136 городах, рост стоимости предложения произошел в 98 из них.

"Прогнозы на начало 2019 года подтвердились: за первые два месяца цены предложения квартир в новостройках выросли - в среднем по России на 3,14%, до 55 тыс. 582 рублей за кв. м. Роль сыграло повышение ключевой ставки в декабре, новый 20-процентный НДС, многочисленные новости о переходе застройщиков на эскроу-счета. Но в целом это небольшое повышение. Поскольку власти настроены держать ипотечные ставки в узде, скорее всего, дальнейшие темпы роста цен также будут умеренными", - отметила главный редактор портала "Домофонд" Ирина Филатова.