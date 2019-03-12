Ремонт в 600 домах и 200 дворах Сахалина и Курил проведут в 2019 году в рамках нацпроекта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт пройдет в 600 многоквартирных домах и в 200 дворах Сахалинской области в этом году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В этом году мы проведем ремонт в 600 домах и в 200 дворах. Также будут благоустроены общественные территории во всех муниципальных образованиях области", - сообщил собеседник агентства.

По информации правительства региона, в 2018 году количество домов и дворов, в которых проводился капитальный ремонт, было вдвое меньше запланированного на 2019 год объема. "В рамках нацпроекта предполагается повысить индекс качества городской среды в области к 2024 году со 100% до 130%", - уточнили в правительстве.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.