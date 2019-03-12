Почти 300 пострадавших от паводка 2017 года ставропольских семей приобрели жилье

ПЯТИГОРСК, 12 марта. /ТАСС/. Около 300 семей, лишившихся крова в результате паводка в 2017 году, уже приобрели новое жилье с помощью государственных жилищных сертификатов (ГЖС), еще почти 70 выбирают, сообщает во вторник краевое министерство ЖКХ.

"Всего 298 семей подтопленцев приобрели с помощью государственных жилищных сертификатов новое жилье на общую сумму более 360,2 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

В общей сложности в списки на получение ГЖС после паводка были включены 436 семей. Сейчас пострадавшим уже выданы 370 ГЖС. Остальные комплекты документов находятся на рассмотрении федеральных органов власти и в судах. "Вопрос остается на контроле краевых властей до полного разрешения ситуации", - приводятся в сообщении слова министра Романа Марченко.

Как сообщалось, в правительстве России 9 марта подписано распоряжение о выделении очередной партии ГЖС, Минфин РФ направит в Ставропольский край 23 сертификата. Документы оформлены после признания судом права этих людей на получение нового жилья. Также в конце декабря 2018 года по итогам судебных решений в регион поступили 13 сертификатов для жителей Минераловодского городского округа, чьи дома были оформлены в общую долевую собственность. Выдача ГЖС в таких случаях законом не предусмотрена.

Майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим за последние полвека, повредил несколько сотен жилых домов на Ставрополье. С заявлениями на получение государственных жилищных сертификатов обратились жители Петровского, Андроповского, Кочубеевского, Советского и Буденновского районов, а также Минераловодского и Георгиевского городских округов.