Около 2 млрд рублей направят на благоустройство городской среды на Кубани в 2019 году

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Краснодарского края направит около 2 млрд рублей на благоустройство 116 парков и скверов в регионе в 2019 году. Как сообщил во вторник ТАСС губернатор края Вениамин Кондратьев, это станет возможным за счет увеличения финансирования госпрограммы в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Жители Кубани определили объекты, которые будут благоустроены в этом году: это 116 парков, скверов, больших дворовых территорий в 66 населенных пунктах края. На эти цели предусмотрено около 2 млрд рублей", - сказал губернатор.

Он уточнил, что в 2018 году объем финансирования госпрограммы составлял 1,5 млрд рублей, на эти деньги были благоустроены 92 объекта. В 2019 году в проект включены шесть скверов в Краснодаре: Фестивальный, Пограничников, Студенческий, Гагаринский, Садовый, Офицерский. Кроме того, в Новороссийске и Армавире благоустроят зеленые зоны, а в Апшеронске приступят к реконструкции парка "Юность", который давно нуждается в обновлении.

Реализация проекта по благоустройству коснется и отдаленных населенных пунктов на Кубани: в поселке Стрелка Темрюкского района приведут в порядок центральный парк, в Приморско-Ахтарске - "Ростовский" сквер, в станице Отрадной - вторую очередь парка "Японская софора". "Важно, что люди выбирают не просто свою улицу или прилегающую к ней территорию, а большие общественные пространства, которые будут доступны всем жителям населенного пункта", - добавил Кондратьев.

Краснодарский край принимает участие в реализации проекта "Комфортная городская среда" с 2017 года. За это время были приведены в порядок 317 общественных территорий. После начала реализации в России национальных проектов господдержка будет оказываться по нацпроекту "Жилье и городская среда", который включает и формирование комфортной городской среды.