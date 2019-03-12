Власти Москвы сообщили о начале активной фазы программы реновации в 2019 году

КАННЫ, 12 марта. /ТАСС/. Активная фаза реновации в Москве стартует в 2019 году с началом строительства домов по стандартам программы, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на международной инвестиционной выставке MIPIM во Франции.

"В этом году мы очень активно начинаем реновацию. <...> Если до этого мы продолжали строить те заделы из жилья по другим госпрограммам, то теперь мы начинаем строить и вселять людей в дома по [программе] реновации", - сказал Хуснуллин.

На стенде Москвы на выставке, представлены проекты реновации и Московских центральных диаметров.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.