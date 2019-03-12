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В России завершилось строительство первого дома с применением эскроу

Российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую с 1 июля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Строительство первого в России многоквартирного дома с применением проектного финансирования по счетам эскроу завершилось, сообщила во вторник пресс-служба Сбербанка.

"Домостроительный комбинат (г. Воронеж) завершил строительство объекта и выполнил обязательства, предусмотренные федеральным законом № 214-ФЗ. После сдачи застройщиком дома в эксплуатацию Сбербанк перечислил ему средства со счетов эскроу, открытых для расчетов в отношении данного объекта долевого строительства", - говорится в сообщении банка.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

В настоящее время отдельные застройщики применяют проектное финансирование на добровольной основе.

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