Минстрой предложил сократить список критериев для признания граждан обманутыми дольщиками

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минстрой России разработал проект приказа, уточняющий критерии, по которым участники долевого строительства могут быть отнесены к пострадавшим гражданам. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство, в частности, предлагает исключить из критериев подпункт, касающийся банковского поручительства и страхования гражданской ответственности по обязательствам застройщика перед дольщиками.

"Исключен подпункт... в части необеспечения обязательств застройщика по договору участия в долевом строительстве поручительством банка или страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Как следует из документа, действующая версия приказа предписывает признавать пострадавшими гражданами дольщиков объекта, по которому зафиксировано неисполнение застройщиком обязательств на срок более шести месяцев с даты, указанной в договоре долевого участия (ДДУ), "при отсутствии прироста вложений в незавершенное строительство такого объекта в течение двух отчетных периодов". Норму об отсутствии новых привлеченных средств граждан Минстрой в новом проекте приказа предлагает исключить.

Изменения в реестре

Помимо критериев признания дольщиков пострадавшими гражданами, Минстрой предлагает скорректировать правила ведения соответствующего реестра. В частности, планируется расширить перечень оснований для отказа во включении в реестр пострадавших.

"Основания для отказа по включению в реестр дополнены подпунктами... [предусматривающими] заключение договора уступки... после даты признания [в] данном объекте долевого строительства... пострадавшим первого участника долевого строительства и включения его в реестр таких граждан (исключение составляют право на наследование, раздел имущества) и получения выплаты по договору участия в долевом строительстве, обеспеченному поручительством банка или страхованием гражданской ответственности застройщика", - говорится в документе.

Также проект приказа уточняет список оснований для исключения дольщиков из реестра пострадавших граждан. Как следует из документа, к таким основаниям относятся ввод объекта в эксплуатацию, восстановление прав дольщика другим способом. Кроме того, в список оснований для исключения из реестра предлагается включить отказ пострадавшего от мер поддержки, предложенных органами государственной власти или местного самоуправления, специализированными некоммерческими организациями. Также Минстрой намерен добавить в перечень оснований для отказа получение выплаты по ДДУ, обеспеченному поручительством банка или страховкой.

В настоящее время в России насчитывается 2006 проблемных домов.