Ростовские власти направят 12 млрд рублей на расселение аварийного жилья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области направят на ликвидацию более 250 тыс. кв. м аварийного жилья и переселение почти 4 тыс. человек 12 млрд рублей до 2024 года. Программа реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили во вторник журналистам в управлении информационной политики правительства региона.

Сообщается, что в 2018 году было ликвидировано 13,5 тыс. кв. м аварийного жилья, из него переселили 331 семью. Работу продолжат в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в нацпроект "Жилье и городская среда".

"Общий объем финансирования мероприятий в Ростовской области составит более 12 млрд рублей на ликвидацию не менее 250 тыc. кв. м аварийного жилья и переселение из него не менее 3900 человек", - сообщили в управлении, уточнив, что 8,5 млрд рублей этих средств предусмотрены в рамках нацпроекта, еще 3,5 млрд рублей - это средства, выделяемые в рамках областной программы по переселению граждан.