Ситников: все обманутые дольщики в Костромской области получат жилье в 2021 году

КОСТРОМА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Костромской области планируют в 2021 году решить проблему обманутых дольщиков, сообщил губернатор региона Сергей Ситников журналистам на пресс-конференции во вторник.

"В 2021 году все дольщики будут обеспечены жильем", - сказал Ситников.

По данным администрации Костромской области, в регионе насчитывается 236 обманутых дольщиков, для всех проблемных объектов долевого строительства найдены способы завершения строительства. Пострадавшим участникам долевого строительства предоставляются земельные участки, к строительству домов для обманутых дольщиков привлекаются компании-санаторы.

Как отметил губернатор, одной из главных проблем региона в 2018 году стало резкое падение объемов строительства жилья. Это последовало после того, как с 2012 по 2017 годы в Костромской области было возведено более 1,5 млн кв. м жилья, ежегодные темпы строительства позволяли перевыполнять государственные задания на 30-40%, что в итоге привело к насыщению рынка невостребованными квартирами.