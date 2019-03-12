Застройщики Петербурга и Ленобласти готовы к переходу на счета эскроу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Строительный бизнес Петербурга и Ленобласти не будет испытывать сложностей с переходом на проектное финансирование. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.

"Здесь много застройщиков, представленных в том числе федеральными компаниями, у которых качественные и проработанные проекты. С начала года число заявок на проектное финансирование существенно увеличилось, например, в нашем банке сейчас находится на рассмотрении более сорока проектов из Петербурга и Ленинградской области. Полагаю, что и в другие уполномоченные банки тоже поступают подобные запросы", - сказал Гришанов по итогам банковского семинара со строителями региона.

Как сообщил ТАСС заместитель председателя городского комитета по строительству Евгений Барановский, менее половины строящихся жилых проектов Санкт-Петербурга должны будут перейти на проектное финансирование и счета эскроу с 1 июля 2019 года. "Из примерно 20 млн кв. м (объема текущего жилищного строительства - прим. ТАСС), я уверен, больше половины останется на старых правилах (привлечения средств дольщиков - прим. ТАСС)", - сказал Барановский.

Минстроем России предлагается сохранить прямой порядок привлечения средств дольщиков для тех проектов, которые готовы на 30% и по которым продано не менее 10% квартир с 1 июля 2019 года. Остальные застройщики лишатся права напрямую привлекать средства дольщиков.

Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до момента ввода объекта в эксплуатацию, а строительство будет вестись за счет банковских кредитов. Перейти на новую систему будут обязаны все проекты, включая получившие разрешение на строительство до 1 июля 2018 года, за исключением тех, что будут соответствовать критериям строительной готовности и объема привлечения средств дольщиков. В настоящее время эти критерии проходят процедуру обсуждения.

По данным Единого реестра застройщиков, по состоянию на 1 марта 2019 года в Санкт-Петербурге работают 106 застройщиков.