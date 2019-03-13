Власти Москвы сообщили, что город не имеет проблем со спросом на строящуюся недвижимость

КАННЫ, 13 марта. /ТАСС/. Проблем со спросом на всю строящуюся недвижимость в Москве нет, поток инвестиций в эту сферу стабильный, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы Марат Хуснуллин на международной инвестиционной выставке MIPIM во Франции.

"Вообще у нас с инвестициями в городе проблем особо нет, у нас достаточно большой объем инвестиций: 8-9 млн кв. м недвижимости, которые строятся в городе, они все реализовываются, они не остаются невостребованными. Это говорит о том, что инвестиции идут стабильно и спрос тоже есть стабильный", - сказал он.

По словам заммэра, Москва является абсолютным лидером в мире по скорости принятия решения и прохождения всех процедур для строительства объектов. Он привел в пример Францию, где строительство одного из самых высоких небоскребов в стране согласовывали 8 лет. В Москве же проект самого высокого жилого небоскреба на территории комплекса "Москва-Сити" согласовали за год - от концепции до начала строительства.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в год в Москве вводится не менее 8 млн кв. м недвижимости, в том числе порядка 3 млн кв. м жилья.