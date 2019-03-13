Capital Group вложит в реставрацию корпусов Бадаевского пивзавода в Москве 4,7 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Реставрация исторических корпусов бывшего Бадаевского пивоваренного завода в Москве обойдется девелоперской компании Capital Group в 4,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Capital Group инвестирует в реставрацию исторических корпусов на территории Бадаевского пивоваренного завода 4,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Реставрация коснется трех корпусов завода, отмечено в сообщении. Первый и третий корпуса, которые имеют статус объектов культурного наследия, будут отреставрированы. Частично утраченный второй корпус, не имеющий статуса памятника, будет восстановлен по историческим чертежам, отмечает девелопер проекта.

"Акты технического обследования исторических памятников, которые были переданы в компанию после приобретения участка, зафиксировали аварийное состояние первого и третьего корпусов. Архитектура второго корпуса была дополнена пристройками и надстройками позднего советского периода", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Capital Group Павла Тё на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах (Франция). Для решения задачи компания привлекла швейцарское архитектурное бюро Herzog & De Meuron и историков-реставраторов, добавил он.

Ранее сообщалось, что бюро Herzog & De Meuron разработало проект развития территории Бадаевского пивзавода. Он предполагает сохранение исторического облика завода одновременно с созданием вокруг общественных пространств и с развитием транспортной системы в районе. Кроме того, на территории завода будет создан парк в стиле русского леса, который будет расположен вокруг отреставрированных и восстановленных корпусов Бадаевского пивоваренного завода. Зеленая зона будет открыта для всех посетителей.