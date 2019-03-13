Жилье по нацпроекту получат 1,3 млн человек в Челябинской области за два года

ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области до конца 2020 года планирует в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" предоставить новые квартиры 1,3 млн человек. Об этом ТАСС в среду сообщил официальный представитель министерства Николай Пастухов.

"В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Челябинской области реализуется проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". В 2019 году на реализацию выделено 614,7 млн рублей, из которых 24,6 млн рублей - это средства областного бюджета. На 2020 год выделено 701,6 млн рублей, из которых 28 млн рублей - "областные". За 2019-2020 годы в рамках проекта жилье получат 1,3 млн человек", - сказал собеседник агентства.

В руководстве министерства добавили, что всего по проекту до 2024 года Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства направит в регион 7,2 млрд рублей при обязательном софинансировании за счет средств областного бюджета в объеме 300,04 млн рублей. Это позволит до 2024 года расселить 188,36 тыс. кв. м аварийного жилфонда.

Кроме того, расселять аварийное жилье в Челябинской области продолжат по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации". "По ней в 2018 году муниципальным образованиям региона направлена финансовая помощь в объеме 1 млрд рублей. На эти деньги в 2018-2019 годах расселяется 28 тыс. кв. м. аварийного жилья. Более тысячи человек улучшили или в ближайшее время улучшат свои жилищные условия", - уточнил собеседник агентства.

В областном Минстрое добавили, что на 2020 год в рамках программы также предусмотрена финансовая помощь муниципалитетам в объеме 1 млрд рублей, что позволит расселить свыше 25 тыс. кв. м аварийного жилья.

Национальный проект "Жилье и городская среда" является развитием стартовавших в октябре - декабре 2016 года приоритетных проектов "Ипотека и арендное жилье", "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" и "Формирование комфортной городской среды". Паспорт нацпроекта был утвержден Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам 24 сентября 2018 года. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить в 2019-2024 годы свыше 1,66 трлн рублей, в том числе 891 млрд рублей из федерального бюджета, 167,8 млрд рублей из консолидированных бюджетов субъектов РФ и свыше 7 млрд рублей из внебюджетных источников.