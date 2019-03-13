Власти Москвы выставили на аукцион помещение бывшего кооператива треста "Жиркость"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на торги помещения, принадлежавшие бывшему жилищному кооперативу треста "Жиркость". Стартовая стоимость лота, расположенного на Шуховской улице, составляет 2,3 млн рублей, сообщили в среду в ведомстве.

"На аукцион выставлен нежилой объект свободного назначения площадью 67 кв. м в жилом доме, выполненном в стиле конструктивизм, по адресу: улица Шухова, дом 13, корпус 1. Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Стартовая стоимость объекта составляет 2,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что здание имеет статус объекта культурного наследия и относится к комплексу жилых домов 1927-1929 годов, поэтому будущему покупателю необходимо провести на приобретенных площадях работы по восстановлению, приспособить под современное использование и поддерживать техническое состояние объекта в надлежащем виде.

Предприятие "Жиркость" возникло на базе дореволюционной парфюмерной фабрики Брокара, которая после национализации была названа "Новая заря". Сотрудники треста получили новые квартиры в 1928-1930 годах.