Новый выставочный комплекс с зоной отдыха на крыше построят на ВДНХ

КАННЫ, 13 марта. /ТАСС/. Новый конгрессно-выставочный центр площадью более 320 тыс. кв. м появится на ВДНХ в Москве до конца 2021 года. Пространство будет приспособлено для проведения крупных международных выставок, крыша здания будет эксплуатируемой, на ней оборудуют зону отдыха, сообщил журналистам в среду в рамках международной инвестиционной выставки MIPIM генеральный директор ГУП "Московский центр внедрения достижений науки и техники "Москва" Андрей Березин.

"На текущий момент у нас есть выставочный павильон № 75, где проходят различные выставочные мероприятия, и павильон № 70 ("Монреальский"), который в настоящее время закрыт. Полезная выставочная площадь сегодня составляет 23 тыс. кв. ме. На базе двух зданий и прилегающей территории планируется создание современного выставочно-конгрессного комплекса общей площадью порядка 320 тыс. м с подземным паркингом и эксплуатируемой кровлей с променадом и кафе", - сказал Березин.

Он добавил, что окончание строительства планируется до конца 2021 года, проект реализуется совместно с инвестором. "Город со своей стороны вкладывает бюджетные инвестиции и объекты недвижимости, инвестор - частные средства", - сообщил Березин.

В информационных материалах проекта говорится, что общая площадь экспо-зоны ВДНХ составляет более 20 га. Всего территория ВДНХ разделена на семь тематических зон, в том числе парк ремесел, парк знаний, парк аттракционов, ландшафтный парк и другие. Каждая зона имеет свои тематические маршруты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что экспозиционные возможности ВДНХ после окончания всех реставрационных работ увеличатся в два раза, это будет выставочная площадка мирового уровня.